Chưa kịp 'hoàn hồn' thì đứng tim trước cảnh 2 thanh niên nhảy qua tòa nhà 17 tầng không đồ bảo hộ y nhưng trong phim Hong Kong

Đoạn video được một nhóm thanh niên người Anh đam mê thể thao mạo hiểm quay tại sân thượng của khu căn hộ Chungking, thuộc tòa nhà 17 tầng nằm trên đường Nathan Road ở Hong Kong vào năm 2016, khi nhóm này ghé thăm Hong Kong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-kip-hoan-hon-thi-dung-tim-truoc-canh-2-thanh-nien-nhay-qua-toa-nha-17-tang-khong-do-bao-ho-y-nhung-trong-phim-hong-kong-436084.html