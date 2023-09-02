Chú chó từng sợ nước đã "vượt lên chính mình" phá kỷ lục Guinness thế giới về môn lặn sâu 4,5m

Chú chó tên Misa được người chủ nhận nuôi tại nơi trú ẩn cứu hộ động vật ở địa phương. Khi nhận về, chú chó này rất sợ nước nhưng sau một thời gian được chủ huấn luyện… Misa đã "vượt lên chính mình" phá kỷ lục Guinness thế giới về môn lặn sâu 4,5m.

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