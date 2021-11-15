Choáng váng khi phát hiện ngôi nhà bị chuột bọ xâm nhập với rác thải chất thành đống, nhưng người đàn ông vẫn lớn tuổi kiên trì sống trong đó khiến ai cũng hết hồn

Một người đàn ông lớn tuổi ở Selston, Nottinghamshire (Anh) sống chung với rác thải chất cao trong những căn phòng đã được phát hiện và “giải cứu”.

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