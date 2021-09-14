Chó Rottweiler bị 2 con chó ngao Tây Tạng to lớn tấn công, cuộc chiến không khoan nhượng của 2 giống chó hung dữ phần thắng sẽ thuộc về ai?

Đoạn video ghi lại cảnh một con chó Rottweiler đã bị hai con chó ngao Tây Tạng to lớn tấn công. Cuộc chiến không khoan nhượng của 2 giống chó hung dữ sẽ diễn ra thế nào? Liệu phần thắng sẽ thuộc về ai?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-rottweiler-bi-2-con-cho-ngao-tay-tang-to-lon-tan-cong-cuoc-chien-khong-khoan-nhuong-cua-2-giong-cho-hung-du-phan-thang-se-thuoc-ve-ai-424233.html