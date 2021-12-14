Chó pitbull nổi cơn điên truy sát lợn rừng mà màn phản công bất ngờ

Pitbull là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được biết đến là chó chiến. Lợn rừng có lẽ không phải đối thủ xứng tầm của loài chó này. Thế nhưng màn rượt đuổi này lại có cái kết đầy bất ngờ khi chính lợn rùng lại phản đồn nhanh nhạy khiến Pitbull cũng phải chào thua.
Đời Sống 18:32 14/12/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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