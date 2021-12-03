Chó cưng cương quyết phản đối 'con sen' đi theo chú rể về nhà chồng khiến CĐM cười nghiêng ngả vì hành động quá đáng yêu

Một đoạn clip ghi lại cảnh chú chó cưng nằm lì lên váy cưới của cô dâu, khiến cô chủ không thể đứng dậy để bước lên xe hoa, thu hút sự chú ý. Dù chú rể và một vài người đến lôi ra nhưng con vật vẫn quyết không rời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-cung-cuong-quyet-phan-doi-con-sen-di-theo-chu-re-ve-nha-chong-khien-cdm-cuoi-nghieng-nga-vi-hanh-dong-qua-dang-yeu-439762.html