Chính quyền xác nhận: 5 chú tiểu thi Thách Thức Danh Hài thì có 3 người là con của 'ni cô' ở 'Tinh thất Bồng Lai"

Đài PT-TH Long An đưa tin ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 trên 5 bé từng thi Thách Thức Danh Hài đều là con của các "ni cô" tại "Tịnh thất Bồng Lai".
Đời Sống 09:27 06/11/2021

Virgo | Theo Phụ nữ sức khỏe

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