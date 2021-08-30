Chạy ra cửa mừng cha, cậu bé 1 tuổi đã có màn NHÀO LỘN xuống bậc thang khiến cả nhà KHIẾP VÍA, phản ứng sau có của nạn nhân mới thật sự gây bất ngờ

Video được ghi lại vào ngày 21/8 tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, cậu bé Nong (1 tuổi) chạy ra cửa để mừng cha của mình trở về, chạy đến cầu thang thì không may ngã ngửa về phía trước.
Đời Sống 10:31 30/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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