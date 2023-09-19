Chạy ‘kẹp 3’ không đội mũ bảo hiểm, xe máy vượt ẩu qua ô tô gặp nạn khiến người và xe ngã văng đè lên nhau, gây bức xúc trên mạng xã hội

Video ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe máy chở 2 người vượt ô tô từ bên phải gây ra va chạm khiến người và xe ngã văng về phía trước đè lên nhau. Không những vậy, nhóm người này còn gây bức xúc khi “kẹp 3”, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe thiếu an toàn.
Đời Sống 04:51 19/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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