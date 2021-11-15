Cây bèo lớn vô hại trôi nổi trên nước, nhưng mỗi lần đến gần sát bờ sông thì những con cò hay bìm bịp đều lăn quay ra chết, bí mật thật sự gây giật mình

Một cây bèo trôi nổi trên nước thực ra là do người đàn ông dùng để ngụy trang. Người này dùng để có thể dễ dàng tới gần những mục tiêu của mình nhất có thể và sử dụng súng cao su để hạ gục nạn nhân.
Đời Sống 08:20 15/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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