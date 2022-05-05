Cậu bé sống sót thần kỳ dưới hàm cá mập nhờ nhanh trí làm 1 việc mà nhiều người lớn ngỡ ngàng

Vụ việc được xác định xảy ra vào hôm 1/5 vừa qua ở ngoài khơi bờ biển Phuket, Thái Lan. Cậu bé tám tuổi Napat Chaiyarak Christenko trong lúc đi biển đã bị một con cá mập tấn công vào chân. Cậu bé nhanh trí dùng hết sức đấm mạnh vào đầu sinh vật đó cho đến khi nó chịu buông ra.
Đời Sống 23:16 05/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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