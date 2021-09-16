Cặp vợ chồng nghèo ngủ trên vỉa hè, con gái 2 tuổi bị bắt cóc nhưng không hề hay biết

Cặp vợ chồng nghèo ngủ trên vỉa hè, đặt cô con gái 2 tuổi của họ ở bên. Khi tỉnh dậy vào nửa đêm, họ phát hiện con gái đã mất tích. Ngay sau khi nhận được thông báo của hai vợ chồng cảnh sát khu vực đã kiểm tra camera và phát hiện đối tượng đang bắt cóc bé gái.

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