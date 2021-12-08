Cặp tình nhân chở theo trẻ nhỏ vào cửa hàng quần áo trộm cắp bất chấp nguy hiểm, khiến nhiều người phẫn nộ

Trong khi người phụ nữ vào trong cửa hàng giả vờ xem đồ, người đàn ông cùng đứa trẻ ngồi trên xe máy đợi bên ngoài. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng không chú ý, người phụ nữ nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại đặt trên quầy thu ngân.
Đời Sống 16:15 08/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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