Cặp đôi dừng xe đứng cãi nhau ngay giữa đường khiến 'người qua kẻ lại' ngao ngán và cái kết 'quay xe' ngỡ ngàng

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, dù thời điểm xảy ra sự việc có rất đông phương tiện qua lại nhưng cặp đôi này vẫn dừng xe ngay giữa đường rồi vô tư đứng cãi cọ. Trong đó, cô gái tỏ ra khá hung hăng liên tục chửi bới nam thanh niên. Gần một phút sau, cô nàng mới leo lên xe máy rồi cả hai bắt đầu di chuyển.
Đời Sống 06:45 25/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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