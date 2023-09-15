Cao thủ đường đua, nữ tài xế một tay lái xe, một tay lướt điện thoại lao nhanh trên đường và cái kết phi thẳng vào ô tô bán tải khiến người xem lắc đầu ngao ngán

Hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh nhà dân, đoạn video cho thấy nữ tài xế đi xe máy điện, nữ tài xế (không đội mũ bảo hiểm) vẫn sử dụng điện thoại, không chú ý quan sát nên phi thẳng xe vào ô tô bán tải.
Đời Sống 12:19 15/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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