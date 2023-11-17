Cảnh tượng có 1-0-2 khiến ai cũng rùng mình, rắn hổ mang bất tỉnh được đưa tới bệnh viện thở oxy và cái kết

Cảnh tượng hy hữu này xảy ra ở Raichur, bang Karnataka, Ấn Độ. Theo đó, con rắn hổ mang được phát hiện ở bên trong một chiếc Toyota Innova. Dù người dân đã cố gắng dùng nhiều cách nhưng con rắn này vẫn không chịu ra khỏi xe. Cuối cùng họ đã quyết định rắc phenyl vào trong xe để ép nó ra ngoài và dẫn đến tình huống bất tỉnh phải thở oxy nhân tạo và may mắn nó đã tỉnh lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tuong-co-1-0-2-khien-ai-cung-rung-minh-ran-ho-mang-bat-tinh-duoc-dua-toi-benh-vien-tho-oxy-va-cai-ket-631370.html