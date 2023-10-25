Cảnh tượng có 1-0-2, bầu trời bất ngờ xuất hiện cảnh tượng lạ, hàng ngàn chim bay dày đặc trên bầu trời khiến người dân kinh ngạc

Cảnh tượng này được ghi lại vào ngày 20/10, tại Ulanhot, Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Trong video cho thấy một số lượng lớn các loài chim bay dày đặc trên bầu trời khiến nhiều người dân địa phương đã vô cùng kinh ngạc.
Đời Sống 01:08 25/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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