'Cân não' với màn so kè bạch tuộc lớn nhất hành tinh đối đầu với cá mập khổng lồ vùng biển sâu

Mặc dù có kích thước lớn hơn con người, nhưng bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương cũng không đủ năng lực để biến một con cá mập khổng lồ thành bữa ăn của nó. Cho dù là chúa tể của vùng biển đôi khi cũng phải e dè trước loài bạch tuộc to lớn và dữ tợn này.
Đời Sống 14:30 17/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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