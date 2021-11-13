Cận cảnh con cá mập hổ cát khổng lồ 'nhai ngấu nghiến' đồng loại của mình sau khi hạ được đối thủ trong trận chiến 'tay đôi'

Chúng sở hữu cơ thể to lớn cùng hàm răng sắc nhọn luôn nhô ra ngoài, ngay cả khi miệng của chúng đóng lại. Cá mập hổ cát nổi tiếng là một trong những là loài cá mập ăn thịt bậc nhất đại dương.

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