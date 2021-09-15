Cãi nhau với vợ, người đàn ông giận dỗi bỏ nhà đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long và lời khuyên thấm thía của cán bộ trực chốt

Sau cuộc cãi vã với vợ, người đàn ông ôm bao quần áo ra khỏi phòng trọ, định đi bộ từ Đồng Nai về quê nhà Vĩnh Long. Đến chốt kiểm dịch, người cán bộ trực chốt nhất quyết không cho qua và có lời khuyên thấm thía.

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