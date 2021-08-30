Cá voi lưng gù được dịp thưởng thức đại tiệc cá mòi ở biển Đại Tây Dương

Sự phát triển của đàn cá mòi dầu thu hút cá voi lưng gù đến vùng nước nông. Nhờ đó, người dân và du khách New York, Mỹ dễ dàng tham gia các chuyến ngắm loài động vật khổng lồ này. Nguyên khung cảnh được ghi lại cá voi lưng gù săn đàn có mòi ở Đại Tây Dương khiến người xem cảm thấy mãn nhãn.

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