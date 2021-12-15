Cá voi liên tục lại gần người thợ lặn, tưởng nguy hiểm cận kề ai ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ

Cá voi được nhiều người biết đến là loài cá khổng lồ với kích thước lớn nhất nhì trong thế giới đại dương. Cá voi cũng đã gắn liền với những câu chuyện nhiều lần cứu người gặp nạn. Có vẻ loài vật này không muốn gây hại đến con người mà ngược lại chúng có bản tính khá tốt khi đối diện với con người.

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