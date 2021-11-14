Cá sấu truy sát con mồi, sẵn sàng bức tốc trên trận địa không chiếm ưu thế để nhanh chóng hạ gục đối thủ

Cá sấu hiếm khi săn mồi trên cạn bởi đây không phải là nơi nó có nhiều ưu thế. Tuy nhiên, đoạn clip này đã ghi lại cảnh một con cá sấu mõm ngắn tại Vườn quốc gia Tiểu bang Sông Myakka, Florida, Mỹ đang nhăm nhe một con lợn rừng con đang lang thang gần bờ sông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-sau-truy-sat-con-moi-san-sang-buc-toc-tren-tran-dia-khong-chiem-uu-the-de-nhanh-chong-ha-guc-doi-thu-436150.html