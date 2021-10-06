Cá sấu trong công viên ở Úc 'nghiền nát' máy quay phim khi bị ghi hình khiến ai cũng 'khủng hoang'

Kỹ thuật viên Dane Hirst là người trực tiếp điều khiển flycam để quay một bộ phim tài liệu nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ban hành lệnh cấm săn bắt cá sấu ở vùng lãnh thổ phía Bắc. Việc quay lại hoạt động của những con cá sấu trong vùng đầm phá Công viên Crocodylus là vô cùng khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-sau-trong-cong-vien-o-uc-nghien-nat-may-quay-phim-khi-bi-ghi-hinh-khien-ai-cung-khung-hoang-429086.html