Cá sấu khổng lồ 'đại chiến' với đàn sư đói để giành lấy con mồi 'béo bở', cái kết thê thảm cho kẻ muốn 'hất tay trên'

Đàn sư tử đã lao động vất vả để tóm được một con linh dương tương đối lớn. Tuy nhiên, địa điểm mà chúng hạ con linh dương lại ở dưới nước, phần lãnh thổ của cá sấu. LIệu cuộc chiến này kẻ nào sẽ giành chiến thắng và lấy được con mồi?

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