Bóng đen lao vào nhà đuổi theo chú chó cưng, người đàn ông liền liều mạng lao ra chống trả thì phát hiện đó là con gấu đen và cái kết

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người đàn ông đã lao về phía trước để đẩy con gấu đen ra ngoài khi nó đuổi theo chú chó của mình. Hậu quả khiến người đàn ông bị thương khá nặng.
Đời Sống 06:04 01/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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