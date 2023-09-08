Bóng đen lao thẳng vào xe SH, tài xế gặp họa ngã nhào ra đường, thủ phạm gây tai nạn liền bỏ chạy thoát thân

Video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đang chạy xe SH trên đường bất ngờ bị một bóng đen lao ra khiến người này xử lý không kịp và ngã văng khỏi xe lăn lộn trên đường. Trong khi đó, thủ phạm gây ra tai nạn là con chó đã bỏ chạy thoát thân.
Đời Sống 15:11 08/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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