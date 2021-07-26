BỢM NHẬU 'say quắc cần câu' té xuống vũng bùn rồi ngủ luôn một giấc, lúc tỉnh dậy khiến nhiều người 'hú hồn chim én'

Người đàn ông té xuống vũng bùn mà không một ai hay biết, nhưng do quá say nên đã ngủ luôn một giấc ở đó. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, người đàn ông đã khiến nhiều người đi đường muốn 'té xỉu' vì bộ dạng dọa người của mình.
Đời Sống 10:39 26/07/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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