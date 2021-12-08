Bò tót điên cuồng lao vào nhà dân húc loạn xạ, người trong nhà may mắn thoát nạn nhờ phản ứng kịp thời

Một cảnh quay kịch tính đã ghi lại khoảnh khắc con bò tót điên cuồng xông vào một ngôi nhà người dân ở quận Abohar, Punjab, Ấn Độ. Trước đó, người dân địa phương phát hiện có hai con bò đang húc nhau trong một cuộc chiến táo bạo.

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