Bỏ số tiền lớn hơn 5 triệu mua tôm hùm, người phụ nữ có hành động bất ngờ tại nhà hàng hải sản

Video ghi lại cảnh tượng cho thấy một người phụ nữ Thụy Sĩ đã đến nhà hàng hải sản Gente di Mare (Golfo Aranci trên đảo Sardinia của Ý) cùng chồng đã mua con tôm hùm với giá hơn 5,2 triệu và quyết định thả nó xuống biển trước khi đầu bếp kịp chế biến.
Đời Sống 08:01 25/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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