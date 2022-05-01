Bọ ngựa vật lộn với rết độc, tử chiến cam go và cái kết không ngờ tới

Một con bọ ngựa đã có một cuộc chiến nảy lửa với một con rết độc. Cả hai đều lao vào nhau với tất cả kỹ năng săn mồi thượng thừa của mình hòng hạ gục đối phương. Trong trận chiến, bọ ngựa phải cố gắng để không bị rết cắn phải vì nọc độc này tuy không đủ gây tử vong nhưng có thể làm cho bọ ngựa bị tê liệt.
Đời Sống 23:22 01/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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