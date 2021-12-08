Bình gas trong nhà bất ngờ phát nổ, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng nhưng ai cũng khen là may mắn, đáng mừng chỉ vì 1 lý do

Vào khoảng 17h15 ngày 3/12, một vụ nổ bình gas đã xảy ra tại một hộ gia đình ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ nhưng ai cũng khen là may mắn, đáng mừng vì một lý do.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-gas-trong-nha-bat-ngo-phat-no-canh-tuong-vo-cung-kinh-hoang-nhung-ai-cung-khen-la-may-man-dang-mung-chi-vi-1-ly-do-440447.html