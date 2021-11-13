Bị người mẫu ‘ngực khủng’ lè lưỡi triệu tức, con trăn khó chịu cắn ngực trả đũa, phản ứng ngay sau đó của cô gái khiến ai cũng ngỡ ngàng

Khi quay chương trình thực tế cho đài Tel Aviv (Israel), người mẫu Orit Fox – bị con trăn cắn mạnh vào ngực cô như phản ứng tự vệ. Fox sau đó được đưa tới bệnh viện kiểm tra nhưng được xuất viện ngay sau đó vì chỉ bị trầy xước ở ngực và cô cũng nói nó chỉ như “vết mèo cào”.

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