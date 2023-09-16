Bị người dân xua đuổi, rắn hổ mang lập tức ngoạm chặt chiếc dép trong miệng rồi ngẩng cao đầu bỏ đi khiến người xem ngỡ ngàng

Đoạn clip được sĩ quan Sở Lâm nghiệp Ấn Độ (IFS) Parveen Kaswan chia sẻ lên mạng xã hội Twitter cùng dòng trạng thái: "Tôi tự hỏi con rắn sẽ làm gì với chiếc dép". Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nguoi-dan-xua-duoi-ran-ho-mang-lap-tuc-ngoam-chat-chiec-dep-trong-mieng-roi-ngang-cao-dau-bo-di-khien-nguoi-xem-ngo-ngang-617060.html