Bị kẻ săn mồi ĐÁNH LÉN, rắn độc Cottonmouth quay đầu cắn trả, tiêm nọc độc vào kẻ thù và cái kết vô cùng bất ngờ

Khi bị rắn Racer tấn công, con rắn độc Cottonmouth đã quay lại cắn để tiêm nọc vào đối thủ. Nhưng đáng buồn là rắn Racer có khả năng miễn nhiễm với nọc độc. Và cái kết không thể nào thay đổi số phận con rắn độc.
Đời Sống 12:45 31/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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