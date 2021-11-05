Bị cướp mất 'tài sản' dưới tay kẻ săn mồi đáng sợ của đầm lầy, ngư dân liều mình cứu lấy chú bò đáng thương

Video cho thấy cảnh người đàn ông đang ra sức cứu một con bò đang bị lún sâu trong bùn gần bờ sông trước khi lũ cá sấu phát hiện ra. Trong khi đó, đồng loại của chú bò đó đã bị một đàn cá sấu khoảng 20 con biến thành bữa trưa thịnh soạn.

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