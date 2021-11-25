Bị bầy linh cẩu truy sát, trâu rừng có màn thoát chết trong gang tấc nhờ sử dụng 'chiêu lạ'

Khi thấy con mồi mất cảnh giác, linh cẩu lập tức lao đến rồi tấn công một cách quyết liệt. Biết rằng mình không thể đối phó lại kẻ địch, con trâu rừng đã nhanh trí chạy xuống hồ nước ở ngay gần đó để cố thủ. Lúc này, đàn linh cẩu tỏ ra e ngại và không dám xuống nước để tiếp cận con mồi.

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