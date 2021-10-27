Bí ẩn khu rừng có hàng trăm bức tượng phát ra những âm thanh kỳ quái khiến người nghe cảm thấy rùng mình

Công viên điêu khắc nằm trong khu rừng Parikkala, Phần Lan có gần 500 bức tượng người với đủ loại biểu cảm và tư thế kỳ quái. Nhiều tác phẩm phát ra âm thanh từ cổ họng ghê rợn. Bạn có muốn thử một lần đến nơi đây để trải nghiệm những âm thanh này?
Đời Sống 10:30 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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