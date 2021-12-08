Bé trai bất ngờ vặn tay ga, 2 mẹ con 'bay' vào hàng hoa quả ngoài chợ, lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh có con nhỏ

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ dừng mua hàng nhưng quên tắt máy khiến em nhỏ vặn tay ga xe máy tông thẳng hàng hoa quả ở chợ gây chú ý trên mạng xã hội. Đây cũng được xem là một bài học đắt giá cho các phụ huynh có con nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-bat-ngo-van-tay-ga-2-me-con-bay-vao-hang-hoa-qua-ngoai-cho-loi-canh-tinh-cho-cac-bac-phu-huynh-co-con-nho-440443.html