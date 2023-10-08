Bé gái sợ hãi la hét và tuyệt vọng kêu cứu khi bị mắc kẹt trong thang máy của một tòa nhà trong 20 phút khiến nhiều người xót xa

Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư ở Thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, bé gái bị mắc kẹt trong thang máy đang sợ hãi la hét và cầu xin sự giúp đỡ.
Đời Sống 10:39 08/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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