Bầy sư tử xâu xé khỉ đầu chó một cách 'điên cuồng' và chỉ vài giây đã 'diệt gọn' con mồi cho vào bụng

Trong thiên nhiên hoang dã, một con khỉ đầu chó trưởng thành có thể dài tới 1,2m, nặng hơn 40kg. Ngoài ra, đây còn là một trong những loài động vật nhanh nhẹn, cảnh giác cao độ và hung dữ nhất trên các vùng đồng cỏ ở châu Phi. Vì vậy, chúng ít khi trở thành mục tiêu săn mồi của sư tử.
Đời Sống 14:15 06/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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