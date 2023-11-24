Bất ngờ thò đầu ra khỏi hố ga, nam công nhân bị một chiếc xe ô tô đâm trúng khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Sự việc xảy ra tại Thành phố Aksu, thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy người công nhân đang thò đầu ra khỏi miệng hố ga thì một chiếc xe ô tô bất ngờ đi tới. Ngay sau đó người này được đưa đi bệnh viện nhưng không gặp nguy hiểm.
Đời Sống 08:58 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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