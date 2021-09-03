Bắt ghen hy hữu: Trong lúc thi hành nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện vợ và nhân tình trong xe ô tô và cái kết đắng cho kẻ phản bội

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 14/3/2021, một cảnh sát trực đêm trong lúc kiểm tra giấy tờ của một chiếc xe đã phát hiện vợ mình cùng nhân tình bên trong. Anh cảnh sát bình tĩnh giới thiệu cho gã tình nhân biết đây là vợ mình khiến người này vô cùng sốc. Cuối cùng, tình nhân bỏ đi, cô vợ cũng bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ.
Đời Sống 11:20 03/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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