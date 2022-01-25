Bằng sự lém lĩnh và nhanh trí, linh dương đã thoát chết ngoạn mục khỏi 'cặp hàm' hung thần của đại dương

Khi đi uống nước ở ven bờ sông, linh dương Waterbuck đã bị cá sấu "dòm ngó". Không lâu sau đó, cá sấu đã lao đến tấn công bằng bộ hàm sắc ngọn của mình. May thay, bằng bản năng sinh tồn nhạy bén, linh dương đã thành cứu giải cứu chính mình khỏi "tử thần" của đại dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-su-lem-linh-va-nhanh-tri-linh-duong-da-thoat-chet-ngoan-muc-khoi-cap-ham-hung-than-cua-dai-duong-446807.html