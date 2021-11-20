Bạch tuộc 'dương đông kích tây' tấn công cá mập một cách điên cuồng và cái kết cho kẻ yếu thế

Bạch tuộc là một loại sinh vật thân ngắn, mềm, hình oval, thuộc bộ Octopoda sống dưới đáy biển. Ba cơ chế phòng thủ tiêu biểu của bạch tuộc là phun mực, ngụy trang và tự tháo bỏ tua. Dù là cá mập hay một loại sinh vật to lớn nào thì bạch tuộc vẫn có thể 'cân' tất.

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