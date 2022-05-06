Bà mẹ xúc động chia sẻ khoảnh khắc cặp sinh đôi sinh ở tuần 26 về nhà

Một bà mẹ trẻ đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi giới thiệu cặp song sinh sinh non của mình với anh chị em của chúng sau khi họ xuất viện sau 114 ngày. Đoạn video xúc động ghi lại khoảnh khắc 4 đứa trẻ là Ellie (13 tuổi), Jacob (9 tuổi), Jayden (8 tuổi) và Parker (3 tuổi), lần đầu tiên gặp hai em sinh đôi đều tràn ngập cảm xúc.
Đời Sống 23:13 06/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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