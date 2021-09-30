Bà chúa Đại Nam chi hơn 100 triệu viện phí cho cháu bé nhỏ tuổi, người thân run run: 'Cảm ơn cô vì đã cứu thắng Bo của tôi'

Mới đây, một đoạn clip được cho là từ người thân của một trong số các bệnh nhi được bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng khiến nhiều người cảm động. Theo đó, sau khi được biết đoạn clip có thể sẽ được gửi đến ân nhân, người phụ nữ đã liên tiếp nói cảm ơn vì nữ CEO đã chi hơn 100 triệu để cứu cháu mình.
Đời Sống 18:00 30/09/2021

Như Ý (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu