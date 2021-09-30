Bà chúa Đại Nam chi hơn 100 triệu viện phí cho cháu bé nhỏ tuổi, người thân run run: 'Cảm ơn cô vì đã cứu thắng Bo của tôi'

Mới đây, một đoạn clip được cho là từ người thân của một trong số các bệnh nhi được bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng khiến nhiều người cảm động. Theo đó, sau khi được biết đoạn clip có thể sẽ được gửi đến ân nhân, người phụ nữ đã liên tiếp nói cảm ơn vì nữ CEO đã chi hơn 100 triệu để cứu cháu mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chua-dai-nam-chi-hon-100-trieu-vien-phi-cho-chau-be-nho-tuoi-nguoi-than-run-run-cam-on-co-vi-da-cuu-thang-bo-cua-toi-427928.html