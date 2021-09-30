Anh nông dân mang theo 'biệt đội 4 chân' cày nát cánh đồng và thành quả đạt được là tiêu diệt được hơn 700 con chuột

Để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo, người nông dân đã đem theo đàn chó ra đồng để tiêu diệt chuột. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn 'biệt đội 4 chân' chạy bằng hạt này đã tiêu diệt hơn 700 con chuột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-nong-dan-mang-theo-biet-doi-4-chan-cay-nat-canh-dong-va-thanh-qua-dat-duoc-la-tieu-diet-duoc-hon-700-con-chuot-427946.html