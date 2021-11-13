Anh chồng 'cứng' nhất năm, tranh thủ lúc vắng khách chị vợ 'đi đường quyền' trước mặt chồng liên tục như võ sư chuyên nghiệp

Tranh thủ lúc vắng khách, người vợ tranh thủ tập thể dục bằng cách đứng trước mặt chồng liên tục ra đòn với hàng loạt động tác chẳng khác nào một võ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cộng đồng mạng lại dành nhiều sự quan tâm đến thái độ của người chồng trong đoạn clip này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-chong-cung-nhat-nam-tranh-thu-luc-vang-khach-chi-vo-di-duong-quyen-truoc-mat-chong-lien-tuc-nhu-vo-su-chuyen-nghiep-436070.html