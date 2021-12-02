2 thanh niên hợp sức dùng tay không bắt sống TRĂN KHỦNG trốn trong động cơ ô tô trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Phát hiện thấy con trăn khổng lồ trốn trong động cơ ô tô, 2 nam thanh niên đã dùng tay không hợp sức lôi nó ra ngoài. Trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, khi kéo con trăn ra ngoài ai nấy cũng bất ngờ bởi chiều dài và trọng lượng của nó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-thanh-nien-hop-suc-dung-tay-khong-bat-song-tran-khung-tron-trong-dong-co-o-to-trong-su-ngo-ngang-cua-nhieu-nguoi-439579.html